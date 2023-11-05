«Это меня сильно расстроило». Ткачук — о недовольстве и свисте болельщиков «Оттавы»

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачук остался недоволен реакцией болельщиков «Сенаторз» на очередной поражение команды в матче с «Тампа-Бэй» (4:6). Фанаты освистали хоккеистов домашней команды.

«Всякий раз, когда ты проигрываешь, это расстраивает. Но так же меня очень расстраивает негатив со стороны, постоянное освистывание и чушь, исходящая сегодня вечером от толпы болельщиков. Я понимаю, что они страстные фанаты, и понимаю, что им это нравится, но когда команда сталкивается с трудностями, болельщики не должны поворачиваться спиной к ребятам.

Мы играем усердно, я знаю, что наши результаты сейчас плохи. Но мы не сдаёмся и боремся до самого конца. Честно говоря, реакция фанатов сегодня вечером меня сильно расстроила», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

«Оттава» проиграла пять из последних шести матчей и расположилась на последнем месте Восточной конференции НХЛ.