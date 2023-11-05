Журналист «Питтсбурга»: даже атеистам нужно молиться за главного тренера «Сан-Хосе» Куинна

Журналист «Питтсбурга» Дэйв Молинари иронично подметил ужасные результаты «Сан-Хосе» и выразил опасения за главного тренера «Шаркс» Дэвида Куинна. «Акулы» проиграли «пингвинам» со счётом 2:10 и дважды подряд пропустили 10 голов.

«Даже атеистам следует найти религию, хотя бы на один матч, чтобы помолиться за главного тренера «Сан-Хосе» Дэвида Куинна», — пишет питтсбургский обозреватель Дэйв Молинари в своей соцсети.

«Сан-Хосе» повторил клубный антирекорд по длительности серии поражений со старта сезона, проиграв свой 11-й матч кряду. «Акулы» сумели набрать лишь одно очко и расположились на последнем месте в общей таблице лиги.