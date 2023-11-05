«Ему повезло, что меня не было в этот момент на льду». Ривз — о грязном приёме Маршана

Тафгай «Торонто» Райан Ривз отреагировал на слова главного тренера «Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа, выразившего своё разочарование, тем, что хоккеисты канадского клуба не наказали капитана «Бостона» Брэда Маршана за грязынй приём, в результате которого травму получил защитник «Мейпл Лифс» Тимоти Лильегрен.

«Мы поговорили об этом. Мы обсуждали эту ситуацию в раздевалке… в следующий раз мы отреагируем правильно. Просто повезло, что меня не было в этот момент с ним на льду. К сожалению, у них было право вторыми выставлять состав на смену, поэтому я не получил больше смен против него до конца матча. Но, это хоккей», — цитирует Ривза пресс-служба клуба.

Ответный матч команды проведут в ночь на 3 декабря в Торонто. Лильегрен был помещён в долгосрочный список травмированных из-за растяжения связок лодыжки.