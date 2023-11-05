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«Ему повезло, что меня не было в этот момент на льду». Ривз — о грязном приёме Маршана

«Ему повезло, что меня не было в этот момент на льду». Ривз — о грязном приёме Маршана
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Тафгай «Торонто» Райан Ривз отреагировал на слова главного тренера «Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа, выразившего своё разочарование, тем, что хоккеисты канадского клуба не наказали капитана «Бостона» Брэда Маршана за грязынй приём, в результате которого травму получил защитник «Мейпл Лифс» Тимоти Лильегрен.

«Мы поговорили об этом. Мы обсуждали эту ситуацию в раздевалке… в следующий раз мы отреагируем правильно. Просто повезло, что меня не было в этот момент с ним на льду. К сожалению, у них было право вторыми выставлять состав на смену, поэтому я не получил больше смен против него до конца матча. Но, это хоккей», — цитирует Ривза пресс-служба клуба.

Ответный матч команды проведут в ночь на 3 декабря в Торонто. Лильегрен был помещён в долгосрочный список травмированных из-за растяжения связок лодыжки.

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