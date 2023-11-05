Черкас: не знаю, что происходит с Серебряковым. Раньше он играл очень прилично

Заслуженный тренер России Сергей Черкас оценил победу СКА в матче с «Витязем» 3:2 по буллитам. Вратарь армейцев Никита Серебряков был заменён после того, как пропустил две шайбы к восьмой минуте первого периода. Примечательно, что в предыдущей игре СКА с «Авангардом» (3:5) Серебряков также не смог доиграть матч до конца из-за череды пропущенных шайб.

«Снова тренеры СКА в первом периоде меняют Серебрякова, лучшего голкипера прошлого сезона, по версии КХЛ. Как это объяснить? Серебрякова заменили после того, как ему забили два гола. Если первую шайбу можно назвать сложной, про вторую так не скажешь. Честно, я не понимаю, что происходит с Серебряковым. Так здорово начал в СКА, играл очень прилично, сейчас такие перепады… Сам Никита должен найти ответ на вопрос, почему он не играет так, как должен.

Ответственность в СКА, наверное, выше, чем в «Адмирале»? В любом случае вратарь выполняет на площадке определённую роль и отвечает за свою игру. Те ошибки, которые Серебряков допускал в игре с «Витязем», не связаны с плохими действиями игроков. Нельзя же ни разу не дать сопернику бросить. Дело не в давлении. СКА ставит перед собой высокие задачи, и, когда ты приходишь в такую команду, должен сам их перед собой ставить», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».