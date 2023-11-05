«Просто повезло нам». Браташ — о двух победах «Лады» над ЦСКА в текущем сезоне

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу над ЦСКА (4:3) в Москве и оценил успешное выступление тольяттинского клуба в матчах с армейцами.

«Игра разделилась на до 4:0 и после. До 4:0 у нас всё получалось лучше, но во второй половине пришлось удерживать добытое преимущество. Как мы играли с первой минуты, то ничего не меняли, действовали на контратаках.

Никакого секрета в победах над ЦСКА нет, просто повезло нам. На каждую игру у нас есть задание, иногда его получается выполнять лучше, иногда хуже. А иногда вообще не получается», — цитирует Браташа «РИА Новости Спорт».

Напомним, благодаря этой победе «Лада» вновь возглавила Восточную конференцию КХЛ. ЦСКА располагается на пятой строчке Запада.