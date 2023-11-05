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Михаил Анисин после победного матча ХК «Норильск» спел на льду

Михаил Анисин после победного матча ХК «Норильск» спел на льду
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Нападающий ХК «Норильск» Михаил Анисин после победного домашнего матча Всероссийской хоккейной лиги с «Соколом» (4:3) спел на льду песню группы «Нэнси» «Дым сигарет с ментолом».

В текущем регулярном сезоне ВХЛ 35-летний нападающий сыграл 16 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами при шести минутах штрафа. Напомним, минувший сезон 35-летний Анисин провёл в жлобинском «Металлурге» из Беларуси. В 20 встречах регулярного чемпионата Анисин набрал 17 (9+8) результативных баллов при общем показателе полезности «-6».

«Норильск» в 24 матчах одержал 12 побед при 12 поражениях. С 27 очками клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги. В следующей игре «Норильск» сыграет дома с «Кристаллом».

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