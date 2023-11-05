«Надо уметь играть по счёту». Защитник «Лады» — о том, что нужно улучшить клубу

Защитник «Лады» Артём Бородкин прокомментировал победный матч с ЦСКА (4:3) в Москве и рассказал, что нужно улучшить тольяттинскому клубу.

«Непривычно играть в час дня, но все в одинаковых условиях. Раз мы повели 4:0, то это нам на пользу сыграло.

Что было наиболее важно: обыграть действующего чемпиона или вернуть первое место на Востоке? Фокус вообще не на это, а на победу в каждом матче. Следующий матч для нас самый важный. Не думаем о прошлом, будущем, есть матч, выходим, играем.

Как удалось с 14 бросков забить четыре за 40 минут? Классная работа нападающих. Шумаков сделал дубль — молодчик. Забили где-то не без доли удачи, усердно работали, вовремя выводили шайбу из зоны. Хорошо сыграли на контратаках. Но после этого немного в головах расслабились, рано поверили в победу, хорошо, что в концовке выстояли, победили.

Можно ли сказать, что где-то ЦСКА недооценил, и был ли план играть на удержание после 4:0? Нет, такого плана точно не было. Нам говорили не отступать от своей игры. Такое построение, давление. По поводу ЦСКА не знаю, мы были настроены максимально.

Какие вещи надо ещё улучшать? Надо уметь играть по счёту, убирать индивидуальные ошибки. Также контроль шайбы, правильная игра в каждой зоне», — сказал Бородкин в интервью Metaratings.ru.

Ранее канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс прокомментировал победу над ЦСКА и рассказал о причинах успешной игры тольяттинского клуба в сезоне-2023/2024.