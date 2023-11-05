Хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал о разнице в работе тренером в КХЛ и НХЛ.

«В Северной Америке есть чёткий свод правил, как нужно общаться с прессой и руководством. Если в России тренер может говорить всё, что считает нужным, то за океаном специалисты обязаны сдерживать себя, чтобы своими словами или действиями не навредить франшизе. Наглядный пример – случай Майка Бэбкока. Летом он принял «Коламбус», попросил игроков показать в телефонах фото с летнего отдыха, из-за этого разразился скандал, в итоге тренер потерял работу.

В каждом клубе есть годами проверенная система тренировочного процесса, свой стиль игры, в рамках которого готовятся все команды франшизы. Поэтому команды НХЛ часто назначают главными специалистов из своей структуры – например, наставников фарм-клубов. Если в команду придёт не самый опытный тренер со своей системой и начнёт навязывать хоккеистам её, это рискованно для результата. Никто на такой риск не пойдёт», — сказал Дементьев в интервью изданию «Ведомости. Спорт».