Нападающий «Сан-Хосе» — о поражениях: против нас слишком легко играть

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Нико Штурм прокомментировал последние крупные поражения команды. «Акулы» проиграли «Питтсбург Пингвинз» (2:10). В прошлой игре калифорнийская команда уступила «Ванкувер Кэнакс» (1:10). Главным тренером команды является Дэвид Куинн.

«Дело не в тренерах. Мы проигрываем со счётом 1:10, что тренеры могут сделать? Тренеры не выступают за нас. Сейчас против нас слишком легко играть, и в этом явно не вина тренеров. Это зависит от нас, игроков, и мы далеки от того, где мы должны быть», — приводит слова Штурма San Jose Mercury News.

После 11 первых матчей сезона у «Шаркс» -43 по соотношению забитых и пропущенных шайб. Они пропустили 55 голов и забили лишь 12. «Акулы» установили антирекорд НХЛ по худшей разнице забитых и пропущенных шайб за 11 первых матчей сезона.