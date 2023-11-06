Кожевников: то, что Кубок Гагарина для «Авангарда» выиграл Хартли, — это неправда

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Александр Кожевников заявил, что вклад главного тренера Боба Хартли в успех «Авангарда» в сезоне-2020/2021 минимальный, и оценил работу генерального менеджера омичей Антона Курьянова.

«Неделю назад поднял тему «Авангарда». Напомнил о том, что ещё весной клуб разваливался, а сейчас, наоборот, подсобрался — и громкая гостевая победа над СКА это доказала.

Так вот ваши коллеги мне всю неделю звонили по «Авангарду» и просили комментарии — в основном почему-то по Бобу Хартли. Вот эти постоянные вопросы меня удивляют — человек давно улетел на родину в Канаду, наверное, занялся там своим основным делом — моет стёкла. Кому здесь он сейчас интересен?

То, что Кубок Гагарина выиграл Хартли, — это неправда. Правда только в том, что с этого иностранца, как у нас, к сожалению, заведено, сдували пылинки и выполняли все его желания. Такой тёплой ванны не было ни у одного тренера в КХЛ. Но если бы не вратарь Грубец, который показал лучший хоккей в карьере, у Балашихи никогда не было бы Кубка.

Поэтому отныне всем журналистам, которые опять попросят вспомнить о Хартли, сразу буду рассказывать о Грубеце. Или об ассистенте канадца Дмитрие Рябыкине. Пусть он всё время в прессе защищает Хартли, но посмотрите, как за неделю-две сделал из «Витязя» злую, колючую команду. Цените своих тренеров!

«Авангард» в последнее время адекватностью как раз больше радует. Сломалось у команды большинство — на лёд тут же вышел молодой генменеджер Антон Курьянов, показал, подтянул. Кто-то стал лениться — тут же на драфт отказов. Идёт работа!

Самые креативные репортёры видят в Курьянове нового тренера? Работа главного тренера — это раскалённая сковородка. Знаю только одного генменеджера, который рискнул, спустился из офиса на лавку и с радостью пошёл в бой — это молодой Ротенберг. Смелый поступок! Курьянов — омская легенда, игровичок, вместе с Рябыкиным накидывал идеи тому же Хартли. У Курьянова получается в офисе. Не уверен, что на постоянной основе он спустится вниз», — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Кожевников прокомментировал своё отношение к дракам в хоккее и оценил дисквалификацию главного тренера СКА Романа Ротенберга.