КХЛ определила лучших игроков девятой недели сезона-2023/2024

Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лучших игроков девятой недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Константин Шостак («Северсталь»), одержавший три победы в трёх матчах недели. По его воротам было нанесено 73 броска (24,3 в среднем за игру), из которых он отразил 95,89%. Коэффициент надёжности составил 1,01.

Лучшим защитником третий раз в карьере признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 5 (4+1) очков в трёх матчах недели. Шарипзянов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». На счету Шарипзянова две победные шайбы, один хет-трик, два силовых приёма, семь заблокированных бросков.

Лучшим нападающим в пятый раз в карьере признан Никита Гусев («Динамо» Москва), набравший 7 (2+5) очков в трёх матчах недели. Гусев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Обе шайбы стали победными для его команды, также на счету Гусева один силовой приём, один отбор шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Никита Смирнов («Динамо» Минск), набравший 2 (1+1) очка в трёх матчах недели. Среднее игровое время Смирнова составило 17 минут и 58 секунд, а на его счету также один силовой приём и пять блокированных бросков.