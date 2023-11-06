«Агрессивный, мастеровитый и по-спортивному бесшабашный игрок». Дементьев — о Воронкове

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал об игре «Коламбус Блю Джекетс» и оценил выступление российского нападающего клуба Дмитрия Воронкова.

«Я каждый год жду выдающегося результата от «Коламбуса». Эта команда всегда очень хорошо выглядит на бумаге в начале сезона, но каждый год не хватает какого-то катализатора для ожидаемого результата. Даже та история с Майком Бэбкоком перед сезоном показывает, что менеджмент ищет недостающие кусочки пазла, но пока что-то не сходилось.

Лично мне очень интересно следить за прогрессом Дмитрия Воронкова в НХЛ. Агрессивный, мастеровитый, хороший и по-спортивному бесшабашный игрок. Обе свои первые шайбы забросил, играя на пятаке, это очень ценится. Но Дмитрию надо быть готовым к тому, что его следующие соперники будут просчитывать опасность от него и максимально сковывать, когда россиянин будет приезжать на пятак. Если он сможет находить свою дорогу к голам в ворота соперника на пятаке, то станет очень ценным игроком во всей лиге.

Вообще отдельной строкой нужно сказать о россиянах в «Коламбусе». Там работал скаут Борис Емельянов, который предлагал и настаивал драфтовать всех тех россиян, о которых мы сейчас говорим и пристально следим. Но по непонятным причинам руководство с ним рассталось. Любая команда в любой лиге должна уметь дорожить такими специалистами», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.