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«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила «Автомобилист» в серии буллитов

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила «Автомобилист» в серии буллитов
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Бывальцев – 00:28 (5x5)     2:0 Обидин (Бывальцев, Эберт) – 02:52 (5x5)     2:1 Жуков (Гоголев, Ефремов) – 30:39 (5x4)     2:2 Прохоркин (Бутузов) – 32:53 (5x5)     2:3 Гоголев – 65:00    

На 28-й секунде матча Алексей Бывальцев вывел «Автомобилист» вперёд. На третьей минуте Андрей Обидин удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 31-й минуте Артём Жуков, реализовав численное большинство, отыграл одну шайбу. На 33-й минуте Николай Прохоркин с передачи Владимира Бутузова сравнял счёт. Решающий буллит исполнил Павел Гоголев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 9 ноября в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Сибирь» 8 ноября в Магнитогорске встретится с «Металлургом».

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