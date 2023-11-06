Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила «Автомобилист» в серии буллитов

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

На 28-й секунде матча Алексей Бывальцев вывел «Автомобилист» вперёд. На третьей минуте Андрей Обидин удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 31-й минуте Артём Жуков, реализовав численное большинство, отыграл одну шайбу. На 33-й минуте Николай Прохоркин с передачи Владимира Бутузова сравнял счёт. Решающий буллит исполнил Павел Гоголев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 9 ноября в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Сибирь» 8 ноября в Магнитогорске встретится с «Металлургом».