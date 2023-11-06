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«Первый период — худший в сезоне». Немировски — о победе над «Автомобилистом»

«Первый период — худший в сезоне». Немировски — о победе над «Автомобилистом»
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» (3:2 Б).

«Первый период — один из худших в сезоне или вообще худший. На второй период вышли совсем с другим настроем, движением. Забили два гола, чуть не хватило в овертайме забросить, но по буллитам выиграли.

Матч в Уфе в первые 20 минут продолжился? Очень медленно принимали решения, много возили шайбу по своей зоне, да и соперник очень здорово сыграл: классно двигались и двигали шайбу, очень сложно было.

Что сказали в первом перерыве? У нас был хороший, жёсткий разговор, так нельзя начинать период, это профессиональная лига, игрок должен быть готов сразу. Все всё поняли и вышли с другим настроем. По-другому начали второй период, важно забить было гол, давление и инициатива идёт в другую сторону», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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