Журналистка ESPN описала ситуацию «Миннесоты» одним словом

Журналистка ESPN Кристен Шилтон поделилась мыслями о нынешнем состоянии «Миннесоты Уайлд». «Дикари» набрали 10 очков в 11 встречах регулярного чемпионата со старта сезона-2023/2024. Сейчас «Миннесота» занимает 11-е место в Западной конференции. «Уайлд» отстают от зоны плей-офф всего на одно очко — на восьмой строчке располагается «Сент-Луис Блюз» с 11 баллами в 10 матчах.

«Одним словом: неблагоприятная. «Миннесоте» ужасно не повезло с травмами, и это навредило им в турнирной таблице. Джаред Сперджен, Мэтт Болди, Алекс Голигоски и Фредерик Годро уже пропустили какое-то время, а «Уайлд» большую часть матчей пытаются заполнить различные пустоты в составе. Из-за этого последующие результаты не были хорошими» — приводит слова Шилтон ESPN.