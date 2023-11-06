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Глазачев: СКА героически играл в меньшинстве, но бесконечно это делать невозможно

Глазачев: СКА героически играл в меньшинстве, но бесконечно это делать невозможно
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Бывший игрок российской суперлиги и КХЛ Константин Глазачев высказался о матче «Спартак» — СКА (3:2).

«Два периода СКА героически играл в меньшинстве. Понятно, что бесконечно это делать невозможно, но редко увидишь, когда судьи дают такой перекос в одну сторону. Шесть удалений подряд! Ещё больше удивляет, что при таком количестве штрафа армейцы даже перебросали спартаковцев в первом периоде. «Спартак» обязан был пользоваться такой благосклонностью подопечных Анисимова, но большинство у москвичей куда-то пропало, хотя в этом сезоне работало как часы. В равных составах лучше были то одни, то другие — и хозяева в каркас попадали, и Бардаков в третьем периоде убегал «один в ноль». «Спартак» в итоге победил, но в исполнении СКА мы видели, без преувеличения, лучшее меньшинство в сезоне. А вот должно ли было быть столько меньшинства — это вопрос», — сказал Глазачев «Чемпионату».

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