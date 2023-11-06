Главный тренер «Авангарда» — о большом штрафе Гераськина: не верю, что он ударил ногой

Главный тренер «Авангард» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (4:3 Б).

«Игры с Минском получились разные. В домашней игре у нас было неудачное большинство, сегодня наоборот. Считаю, что в игре «5 на 5» была сегодня проблема, но в третьем периоде мы добавили в этом компоненте. «Динамо» прилично играет, поэтому сдержать натиск не так просто.

Большой штраф Гераськина? Надо посмотреть этот момент ещё раз. Конечно, в таких ситуациях удаляться нельзя, но я не верю, что Игорь мог ударить ногой соперника. У нас в команде нет таких хоккеистов», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).