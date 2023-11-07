Лидер минского «Динамо» объяснил, почему к белорусским игрокам на родине особое внимание

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал, почему к белорусским игрокам на родине особое внимание

«К молодым белорусским хоккеистам на родине особое внимание? Это правильно. В России игроков много, а в Беларуси ребята точечно появляются. Им стараются немного медийно помогать. Когда белорусский игрок добирается до НХЛ или КХЛ, это всегда приятно. Федерация хоккея старается развивать молодёжь. У нас для этого легионеры в команде и есть, чтобы они помогали нам развиваться. Всегда хочется расти, чтобы оправдывать эти ожидания. Да и свои, в первую очередь. Не хочется замедляться», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, белорусский форвард в нынешнем сезоне сыграл 24 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 17 очков.

Полное интервью с Пинчуком можно прочитать на «Чемпионате».