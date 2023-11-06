«Вашингтон» поместит Никласа Бекстрёма в список долгосрочно травмированных

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение нападающего Никласа Бекстрёма остановить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

«Это трудный вопрос. Вы наблюдаете за его прогрессом здесь за последние несколько лет… игра с травмами, многочисленные попытки восстановления, чтобы улучшить ситуацию, а затем операция на бедре. Это был долгий процесс, который давался ему тяжело — мысленно и эмоционально. Трудно было видеть, как он проходит через всё это, а затем принимает такое решение.

Прежде всего я очень уважаю этого человека. И игрока. Не знаю, сможем ли мы описать, как много он значил для организации. Он тот парень, который долгое время формировал здесь культуру почти всю свою карьеру — 17 лет. То, как он ведёт себя вне льда и на льду, на мой взгляд, является большой частью нашего успеха и нашей культуры, которая сложилась здесь за многие годы», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

Кроме того, генеральный менеджер сообщил, что «Вашингтон» поместит Бекстрёма в список долгосрочно травмированных.