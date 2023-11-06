Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» поместит Никласа Бекстрёма в список долгосрочно травмированных

«Вашингтон» поместит Никласа Бекстрёма в список долгосрочно травмированных
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение нападающего Никласа Бекстрёма остановить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

«Это трудный вопрос. Вы наблюдаете за его прогрессом здесь за последние несколько лет… игра с травмами, многочисленные попытки восстановления, чтобы улучшить ситуацию, а затем операция на бедре. Это был долгий процесс, который давался ему тяжело — мысленно и эмоционально. Трудно было видеть, как он проходит через всё это, а затем принимает такое решение.

Прежде всего я очень уважаю этого человека. И игрока. Не знаю, сможем ли мы описать, как много он значил для организации. Он тот парень, который долгое время формировал здесь культуру почти всю свою карьеру — 17 лет. То, как он ведёт себя вне льда и на льду, на мой взгляд, является большой частью нашего успеха и нашей культуры, которая сложилась здесь за многие годы», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

Кроме того, генеральный менеджер сообщил, что «Вашингтон» поместит Бекстрёма в список долгосрочно травмированных.

Материалы по теме
Овечкин выступил с обещанием после решения Бекстрёма приостановить карьеру
Материалы по теме
«Думал, он чувствует себя хорошо». Лучший друг Овечкина решил приостановить карьеру
«Думал, он чувствует себя хорошо». Лучший друг Овечкина решил приостановить карьеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android