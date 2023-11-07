Макдэвид и Драйзайтль приняли участие в массовой потасовке в матче с «Ванкувером»

Лидеры «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль приняли участие в массовой потасовке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Ванкувер Кэнакс» (2:6).

На 47-й минуте капитан «нефтяников» толкнул форварда «косаток» Пиуса Зутера и снёс его с ног. В итоге образовалась массовая потасовка «четыре на четыре». Особо активное участие в ней принял Драйзайтль. По итогу Коннор получил две минуты штрафа за грубость, а Леон — 10 за неспортивное поведение.

ВИДЕО

Отметим, что «Эдмонтон» по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице НХЛ.

Напомним, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0).