Точицкий назначен вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям, ранее он работал в СКА

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила о назначении на должность вице-президента по хоккейным операциям известного хоккейного функционера Андрея Точицкого. В зону ответственности Андрея Валерьяновича войдёт руководство департаментами проведения соревнований, безопасности, медицинское управление, департамент взаимодействия с игроками и ЖХЛ.

«Андрей Валерьянович известный в хоккейном мире человек, не нуждающийся в особом представлении. У него колоссальный опыт работы в хоккее в различных должностях – от агента до руководителя клубом – он знает, как всё устроено от и до. Уверены, что его знания, опыт и целеустремлённость помогут КХЛ в реализации стратегических инициатив, направленных на повышение популярности и развитие хоккея», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

«Благодарен руководству Континентальной хоккейной лиги за оказанное доверие. Для меня честь присоединиться к команде, которая продвигает нашу игру и делает чемпионат КХЛ с каждым годом всё интереснее. Теперь приступаю к работе и нужно доказывать всё не словами, а делами», — цитирует Точицкого сайт КХЛ.

Напомним, Точицкий занимал пост исполнительного директора СКА, прежде чем покинул эту должность в июле 2023 года. Вместе с армейцами Точицкий дважды завоёвывал Кубок Гагарина.