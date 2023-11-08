Дарьин: Уилсон и Барак стали на меня по-другому смотреть

Нападающий «Витязя» Александр Дарьин рассказал о совместной игре с партнёрами по звену Скоттом Уилсоном и Дереком Бараком.

«Как удалось так быстро вписаться к тройку к Уилсону и Бараку? Мне кажется, что хоккейный английский знают все игроки, и тут не надо быть каким-то большим знатоком или общаться с носителем языка. Термины в хоккее намного проще, и они запоминаются с годами. Благо, что так сложилось, что мы вместе хорошо провели первую игру, голы забили, и, как мне кажется, это помогло. Сразу и настроение стало хорошим, и у них неплохое впечатление обо мне сложилось, они стали по-другому на меня смотреть, а не так, как если бы мы провалили игру, я бы плохо сыграл и у нас бы ничего не получилось. А так мы сразу же задали позитивный импульс и всей тройкой пошли дальше. У нас всё на улыбках, на подсказках. И вроде бы хорошо у нас всё получается.

На самом деле, что я заметил, – во всех клубах, вообще везде, принято, что игрой звена руководит центральный нападающий, а здесь, когда нужно что-то сказать или разыграть какую-то заготовку, то говорит Скотт. Он командует, руководит и говорит, что и как надо делать. Руслан Педан помогает с переводом, когда есть какая-то сложная конкретика. Он сразу же спокойно переводит, тогда я всё понимаю и мне становится легко выполнять на льду, что он хочет, когда вот так всё раскладывается по полочкам», — сказал Дарьин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.