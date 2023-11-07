Черных: АХЛ — очень слабая лига, и если есть возможность — лучше играть в КХЛ

Хоккейный агент Александр Черных рассказал про выступление российских хоккеистов в НХЛ, оценил уровень игры в Американской хоккейной лиге и сравнил её с КХЛ.

«Артемий Панарин не удивил, это игрок высокого уровня. В пользу Дмитрия Воронкова сложились обстоятельства, и слава богу, что он играет в «Коламбусе». Надеюсь, это поможет ему дать результат и закрепиться в составе.

В целом мы видим, что наши хоккеисты, которые показывали хороший хоккей, продолжают это делать. Есть молодые ребята, уже играющие в НХЛ. Желаем им удачи, пусть у них всё получится. Ребятам, которые находятся в АХЛ, надо пожелать, чтобы они не прозябали, а получили игровое время в НХЛ. Это их решение – оставаться в фарм-клубах или нет. Моё мнение, что АХЛ – очень слабая лига и намного ниже уровня КХЛ. Не понимаю тех, кто уже долго там играет, хотя, может, кому-то там комфортно. Никого не осуждаю, но моё мнение – если есть возможность выступать в КХЛ, то лучше играть здесь», – цитирует Черных «РБ Спорт».