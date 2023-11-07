Автор дубля в ворота «Сочи» Сучков: вышли и сделали своё дело, дальше — заслуженный отдых

Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о домашней победе над «Сочи» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Начали матч лучше, чем вчера. Задали темп, контролировали игру. Соперник неплохо убегал в контратаку, старались за этим смотреть.

Сдвоенные матчи, мало отдыха, как чувствуем себя физически? Поначалу было непросто, собрались, в раздевалке все друг друга поддерживали. Вышли и сделали своё дело. Дальше – заслуженный отдых.

В этом сезоне «Сочи» всех удивляет зрелищной игрой, как удалось сыграть низко по счёту? Самонов, как всегда, был на высоте, в обороне неплохо сыграли.

Забросил две шайбы и здорово заставил ошибиться вратаря в первом голе? Ефремов неплохо меня нашёл, я смотрел, что делать дальше. Решил бросить. Во второй шайбе – тренерский штаб требует, чтобы мы играли высоко», — приводит слова Сучкова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В следующей встрече «Салават Юлаев» сыграет дома с «Локомотивом» 12 ноября. «Сочи» отправится в гости к минскому «Динамо» 9 ноября.