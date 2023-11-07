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Журналистка из США рассказала, что Овечкин идёт по антирекордному графику голов

Журналистка из США рассказала, что Овечкин идёт по антирекордному графику голов
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Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер поделилась мнением о ситуации капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Овечкин сейчас идёт по графику 16 голов в этом сезоне, что станет первым разом в карьере, когда он не доберётся до отметки в 20 шайб. Тем не менее сезон только начался, и слишком рано беспокоиться о его погоне за Гретцки, особенно с учётом того, что кусочки головоломки (его бросок, голевое чутьё и сильные партнёры по звену в лице Дилана Строума и Тома Уилсона) всё ещё на месте. Он уже бывал в таком положении раньше; Ови забил всего два гола в первых 10 матчах сокращённой из-за локаута кампании-2012/2013 и закончил её с лучшим результатом в НХЛ — 32 гола. То же самое было в сезоне-2008/2009, в котором он выиграл гонку снайперов с 56 шайбами.

Чтобы догнать Гретцки, Овечкину нужно забить в среднем не менее 24 голов за следующие три года. Время для работы над этим ещё есть. И хоть это и клише, но сейчас надо просто довериться Алексу», — приводит слова Сильбер The Hockey News.

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