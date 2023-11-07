Аналитик TSN объяснил, почему не верит, что Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки

Журналист TSN Джефф О‘Нил оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не добраться до рекорда легендарного Уэйна Гретцки. По мнению аналитика, российский нападающий «столичных» в любом случае доберётся до заветной отметки в 895 голов.
«0%. Он, будучи 45-летним вингером, будет выходить на лёд в формате игры «5х3» (смеётся), пытаясь побить этот рекорд. «Вашингтон» больше не выигрывает, у них не осталось шансов на кубок. Всё, что осталось «Кэпиталз», — это помочь Ови добраться до финишной линии. Он будет играть вечно, пока не сделает это», — сказал О‘Нил в эфире TSN.
Напомним, Овечкин за 19 лет в НХЛ забросил 824 шайбы. Капитан «Вашингтона» отстаёт от Уэйна Гретцки на 70 голов, а от рекорда — на 71. Легендарный канадец смог забросить 894 шайбы в НХЛ.