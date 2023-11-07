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Аналитик TSN объяснил, почему не верит, что Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки

Аналитик TSN объяснил, почему не верит, что Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки
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Журналист TSN Джефф О‘Нил оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не добраться до рекорда легендарного Уэйна Гретцки. По мнению аналитика, российский нападающий «столичных» в любом случае доберётся до заветной отметки в 895 голов.

«0%. Он, будучи 45-летним вингером, будет выходить на лёд в формате игры «5х3» (смеётся), пытаясь побить этот рекорд. «Вашингтон» больше не выигрывает, у них не осталось шансов на кубок. Всё, что осталось «Кэпиталз», — это помочь Ови добраться до финишной линии. Он будет играть вечно, пока не сделает это», — сказал О‘Нил в эфире TSN.

Напомним, Овечкин за 19 лет в НХЛ забросил 824 шайбы. Капитан «Вашингтона» отстаёт от Уэйна Гретцки на 70 голов, а от рекорда — на 71. Легендарный канадец смог забросить 894 шайбы в НХЛ.

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