Главный тренер «Вашингтона» ответил на вопрос, сыграет ли Кузнецов в ближайшем матче

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что решение об участии форварда «столичных» Евгения Кузнецова в ближайшей игре будет непосредственно перед встречей. Напомним, Кузнецов пропустил тренировку команды из-за болезни.

«Решение о его участии в матче мы примем в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Мы рассмотрим возможность вызова нападающего из АХЛ, если Евгений всё же не сможет сыграть», — приводит слова Карбери журналист Том Гуллити в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 10 матчах в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых записал в свой актив один гол и четыре результативные передачи.

Напомним, в следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Флоридой Пантерз». Игра состоится 9 ноября в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и начнётся в 3:30 мск.