Эмоциональная реакция самого дорогого игрока «Калгари» на снятие с игры. Видео

Нападающий «Калгари» Джонатан Юбердо в матче с «Нэшвиллом» (4:2) не вышел на лёд в третьем периоде по решению тренерского штаба «Флэймз». Канадский клуб уступал в счёте после первого периода 0:2, однако сумел вернуться в игру и вырвать победу.

Юбердо не провел ни одной минуты в третьем периоде. Форвард является самым высокооплачиваемым игроком в составе «Калгари». Заработная плата Джонатана составляет $ 10,5 млн в год. Хоккеист сидел в самом углу скамейки запасных и качал головой.

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«Калгари» одержал лишь четвёртую победу в 12 матчах текущего сезона НХЛ.

Напомним, в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари» на своей площадке принимал «Нэшвилл». Волевую победу в матче одержали «Флэймз» со счётом 4:2.