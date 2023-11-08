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«Я просто ужасен». Бучневич выразил недовольство своей игрой на старте сезона НХЛ

«Я просто ужасен». Бучневич выразил недовольство своей игрой на старте сезона НХЛ
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Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич крайне разочарован своей игрой в текущем сезоне НХЛ. В матче с «Виннипегом» (2:5) россиянин мог забрасывать шайбу в пустые ворота, но в последний момент перед ним выскочил защитник «Джетс» Дилан Демело и не позволил открыть счёт в матче.

«Я просто ужасен с самого начала сезона. Не знаю, что сказать. Ребята создают для меня моменты, но я не могу реализовать. Надеюсь, скоро один из них я реализую. Мне просто нужно играть лучше и помогать команде. Сейчас я ничего не создаю, это не особо помогает команде. Надо найти способ стать лучше.

Я стараюсь быть позитивным, но трудно быть позитивным, когда ты так играешь. От меня ждут другого. Я стараюсь усердно работать, пытаюсь помочь команде, но сейчас этого недостаточно. Я должен стать лучше», — цитирует Бучневича пресс-служба клуба.

В девяти матчах текущего сезона Бучневич забил лишь один гол и отдал две результативные передачи.

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