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«Нам нужно, чтобы он набирал очки». Главный тренер «Сент-Луиса» оценил игру Бучневича

«Нам нужно, чтобы он набирал очки». Главный тренер «Сент-Луиса» оценил игру Бучневича
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Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе оценил слова Павла Бучневича, раскритиковавшего свою игру в текущем сезоне НХЛ. В девяти матчах текущего сезона российский нападающий забил лишь один гол и отдал две результативные передачи.

«Бучневич себя раскритиковал? Конечно, он расстроен. Мы тоже хотим, чтобы он набирал очки. Сегодня у него был отличный момент, шансы забить у него возникают, но пока не всё получается. Он работает, делает много хороших вещей без шайбы, но, конечно, нам нужно, чтобы он набирал очки. Я это понимаю.

Ему просто надо не опускать руки, и всё придёт. Я по-настоящему в это верю, мы все верим в него. Всё придёт, ему просто надо продолжать делать то, что он делает. Идти туда, откуда забиваются голы, и в конце концов шайба начнёт заходить в ворота», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

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