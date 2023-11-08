«Мне сказали, что нужна перезагрузка». Кицын — о переходе из «Металлурга» в «Югру»

Нападающий Максим Кицын прокомментировал свой переход из новокузнецкого «Металлурга» в «Югру».

«После заключительной игры домашней серии пришёл на тренировку, меня вызвали и объявили об обмене. Переход стал сюрпризом, никаких предварительных разговоров со мной не было.

Мы — люди подневольные, наша задача — играть в хоккей, концентрироваться на игре. В моем контракте не было пункта о запрете на перемещения, так что тут всё по закону. Вообще это вопрос к генеральному менеджеру «Металлурга». Он сказал, что и мне, и команде нужна перезагрузка. Я с этим не согласился, но решение уже оказалось принято и смысла доказывать что-то уже не было.

«Югра» — очень хорошая команда, один из традиционных лидеров ВХЛ, клуб уровня КХЛ. Здесь отличная школа, много молодёжи, всегда много хороших игроков в составе. Команда решает только максимальные задачи.

Сравнить системы игры​ «Югры» и «Металлурга»? И Вадим Сергеевич Епанчинцев, и Алексей Анатольевич Медведев, и Валерий Геннадьевич Белов — современные, системные тренеры, сейчас других просто не бывает. У каждого из них есть определенный набор требований при игре в обороне, а в атаке в какой-то мере разрешена импровизация.

Задачи перед командой стоят максимальные. Хочется быть помощником и доказать всем, что здесь в меня поверили не зря», — сказал Кицын в интервью Russia-Hockey.ru.