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Госэкспертиза разрешила Дацюку перестроить историческую усадьбу в гостиницу

Госэкспертиза разрешила Дацюку перестроить историческую усадьбу в гостиницу
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Историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования двухэтажного дома-памятника начала XX века в центре Екатеринбурга, которое Павел Дацюк купил за 40,1 млн рублей в 2021 году. Об этом сообщает 66.ru.

Сейчас усадьба находится в плохом состоянии: изношен фундамент, первый этаж постоянно подтапливается, стены разрисованы граффити, внутри дома нет перекрытий, он не отапливается и отключён от всех сетей, кроме электрических. В ходе реставрации планируют укрепить фундамент, восстановить стены и утраченную кирпичную кладку, поменять крышу, подключить дом к канализации, водопроводу и отоплению.

Согласно экспертизе, опубликованной на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, в здании предусмотрено размещение гостиницы с апартаментами. Здание не эксплуатируется с 2006 года.

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