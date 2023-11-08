Госэкспертиза разрешила Дацюку перестроить историческую усадьбу в гостиницу

Историко-культурная экспертиза дала положительное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования двухэтажного дома-памятника начала XX века в центре Екатеринбурга, которое Павел Дацюк купил за 40,1 млн рублей в 2021 году. Об этом сообщает 66.ru.

Сейчас усадьба находится в плохом состоянии: изношен фундамент, первый этаж постоянно подтапливается, стены разрисованы граффити, внутри дома нет перекрытий, он не отапливается и отключён от всех сетей, кроме электрических. В ходе реставрации планируют укрепить фундамент, восстановить стены и утраченную кирпичную кладку, поменять крышу, подключить дом к канализации, водопроводу и отоплению.

Согласно экспертизе, опубликованной на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, в здании предусмотрено размещение гостиницы с апартаментами. Здание не эксплуатируется с 2006 года.