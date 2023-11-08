Тренер «Сибири» Немировски: второй гол «Магнитки» сломал нашу команду

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:6).

«Мы проиграли сегодня игру в первом периоде. Не совсем плохо начали, хорошо начали большинство, но пропустили этот момент и сразу допустили пару ошибок, а затем полностью отдали инициативу сопернику. Пытались как-то вытащить игру, но не каждую игру можно вытащить, нам надо лучше играть первые периоды. Сейчас хороший разговор был с ребятами. Нам надо чуть-чуть поработать и готовиться на следующий матч дома.

Костин доиграл до конца матча, можно было его заменить, почему не сделали этого? Красоткин играл много игр. Думали, что Костину будет выгоднее бороться через это, стать сильнее, несмотря на то, сколько он пропустил. Поменять вратаря очень легко. Здесь он сам должен концентрацию себе обратно вернуть. Где-то команда должна ему помогать.

Что с Тейлором Беком? Заболел.

В последних матчах «Сибирь» пропускала первой, потом бросалась в погоню, в этом какая-то системность есть, что не задаются первые отрезки? Сегодня первый отрезок мы играли в зоне соперника. Другая игра, нежели в прошлом матче с «Автомобилистом», там всё было в одну сторону. Пропустили в большинстве и допустили ошибку в моменте со второй шайбой. Очень ненужные удаления и эти моменты… А так, была другая игра. Пытались это изменить и начали нормально, но пропустить в большинстве — большой удар. Так нельзя. Конечно, показали характер и не сдавались дальше.

«Магнитка» чем-то своим розыгрышем большинства удивила? Сломал нашу команду этот второй гол.

Белоусов забросил 100-ю шайбу в КХЛ, в «Сибири» он появился по ходу чемпионата, сейчас он понимает схему игры и физически комфортно себя чувствует? Да, он понимает. Последние две игры показывает очень высокий хоккей, видно, что берёт на себя. Его тройка хорошо сыграла сегодня. Я думаю, нам нужен ещё такой хоккеист, который может брать на себя игру.

Спиридонов — автор третьей шайбы, воспитанник «Металлурга», почувствовали, что для него этот матч был особенным? Ещё на раскатке утром почувствовали, что он был готов играть сегодня», — цитирует Немировски сайт «Сибири».

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