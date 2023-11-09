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Главный тренер «Вашингтона» раскритиковал Кузнецова после победного гола «Флориды»

Главный тренер «Вашингтона» раскритиковал Кузнецова после победного гола «Флориды»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подверг критике российского нападающего Евгения Кузнецова после победного гола «Флориды Пантерз» в овертайме (3:4 ОТ).

«Кузи потерял свою позицию. Он преследовал соперника и проиграл ему в скорости. Если ты собираешься гнаться за соперником, то просто не можешь позволить обыграть себя. Но он позволил», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями, продлив серию без набранных очков в нынешнем сезоне до трёх матчей. При этом безголевая серия 38-летнего нападающего достигла пяти матчей.

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