Главный тренер «Вашингтона» раскритиковал Кузнецова после победного гола «Флориды»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подверг критике российского нападающего Евгения Кузнецова после победного гола «Флориды Пантерз» в овертайме (3:4 ОТ).

«Кузи потерял свою позицию. Он преследовал соперника и проиграл ему в скорости. Если ты собираешься гнаться за соперником, то просто не можешь позволить обыграть себя. Но он позволил», — приводит слова Карбери The Hockey News.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями, продлив серию без набранных очков в нынешнем сезоне до трёх матчей. При этом безголевая серия 38-летнего нападающего достигла пяти матчей.