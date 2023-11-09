Копитар делит с Робитайлом второе место по очкам в истории «Лос-Анджелеса»

Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи в победном матче с «Вегасом» (4:1). Эта шайба стала для словенца 400-й в карьере НХЛ.

Копитар стал четвёртым игроком «Лос-Анджелеса», забившим минимум 400 голов за клуб. Ранее это делали Люк Робитайл (557), Марсель Дионн (550) и Дэйв Тэйлор (431).

Кроме того, Копитар сравнялся с Робитайлом по очкам за всю историю «Кингз». Оба хоккеиста делят второе место в списке бомбардиров «Лос-Анджелеса», набрав 1154 очка. На счету словенца 400 голов и 754 передачи, на счету Робитайла 557 шайб и 597 результативных передач.

Напомним, в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегасом» и «Лос-Анджелесом». Победу в матче одержали «Кингз» со счётом 4:1.