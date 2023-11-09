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Нападающий Сергей Дубакин возвращается в «Сибирь» из аренды в новокузнецком «Металлурге»

Нападающий Сергей Дубакин возвращается в «Сибирь» из аренды в новокузнецком «Металлурге»
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Нападающий Сергей Дубакин возвращается в «Сибирь» из новокузнецкого «Металлурга», в расположении которого он находился с 16 октября, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

За это время форвард провёл семь матчей в ВХЛ, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу.

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на счету 23-летнего Дубакина 15 матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1». Напомним, Дубакин вернулся в новосибирский клуб из аренды в «Амуре», где был вторым бомбардиром команды с 29 (14+15) очками в прошлом сезоне.

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