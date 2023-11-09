Видео задержания пьяного хоккеиста Алекса Гальченюка, угрожавшего полиции США

Появилась видеозапись задержания хоккеиста НХЛ Алекса Гальченюка, арестованного 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию.

В отчёте полицейского управления Скоттсдейла говорится, что Гальченюк вёл себя агрессивно по отношению к полицейским после того, как врезался на автомобиле в дорожный знак. Хоккеист неоднократно использовал расовые оскорбления в адрес сотрудника полиции во время задержания и угрожал убить двух полицейских. Гальченюк сослался на связи в Москве, сказав: «Я собираюсь порезать тебя, твою жену, твою дочь» и «Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, ваша родня будут мертвы», — говорится в отчёте полиции.

В сообщении говорится, что Гальченюк, родившийся в США в семье белорусов и проведший большую часть своего детства в России, несколько раз оскорблял офицера на расовой почве. Гальченюка выпустили на следующий день после ареста под подписку о невыезде.

После этого эпизода Гальченюк нашёл себе работу в КХЛ, подписав контракт с петербургским СКА.