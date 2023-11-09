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«Подождите, прорвёт ещё!» Кожевников назвал число голов, которое забьёт Овечкин в сезоне

«Подождите, прорвёт ещё!» Кожевников назвал число голов, которое забьёт Овечкин в сезоне
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Двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Александр Кожевников прокомментировал пятиматчевую серию без голов капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и отстаёт от канадца на 70 заброшенных шайб. В сегодняшнем матче с «Флоридой» (3:4 ОТ) Овечкин очков не набрал.

«Овечкин не забивает пять матчей подряд? Вряд ли возраст сказывается. Подождите, прорвёт ещё! Он же очки набирает свои. Ну, не забивает пока, да… Пока не забивает. Его прорвёт? Я думаю, что да. Будем на это надеяться! Надо, чтобы подобрался поближе к Гретцки. Сколько в этом сезоне забьёт? Думаю, что штук 30. Дойдёт до этого», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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