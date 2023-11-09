ESPN: Никита Кучеров станет лучшим бомбардиром в сезоне-2023/2024

Журналист ESPN Грег Вышински в своей статье заявил, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров станет лучшим бомбардиром текущего сезона.

«Когда перед началом сезона «Тампа-Бэй Лайтнинг» потеряла вратаря Андрея Василевского из-за травмы, возникли серьёзные вопросы о том, как команда может отреагировать, не имея подходящей замены. Лучшим средством, по-видимому, было позволить их звёздам нападения сыграть по максимуму.

Лидером атаки является Кучеров, их 30-летний звёздный нападающий, набравший 22 очка в своих первых 13 играх. Кучерову выгодно играть с динамичным центровым Брейденом Пойнтом, который в этом сезоне набрал 17 очков. Учитывая, что Куч уже завоевал один титул лучшего бомбардира лиги, у него явно есть отличная возможность сделать это снова», — написал Вышински.