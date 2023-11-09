Судьи не сразу засчитали гол «Трактора» в гостевом матче со СКА
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В эти минуты в Тольятти проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимает «Трактор». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт онлайн трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
2 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Бурдасов (Кравцов, Николаев) – 04:37 (5x5) 1:1 Алистров – 12:50 (5x5) 2:1 Галимов – 22:02 (5x5)
На пятой минуте первой двадцатиминутки Антон Бурдасов с передач Виталия Кравцова и Ильи Николаева открыл счёт в матче. Примечательно, что судьи не сразу засчитали шайбу. Во время игры арбитр встречи, который находился ближе к воротам, развёл руки. По итогам видеопросмотра судьи засчитали гол Бурдасова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче СКА сыграет дома с «Нефтехимиком» 11 ноября. «Трактор» примет на своей площадке «Салават Юлаев» 14 ноября.
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