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Судье матча «Лада» — «Ак Барс» наложили три шва после попадания шайбы в лицо

Судье матча «Лада» — «Ак Барс» наложили три шва после попадания шайбы в лицо
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Главному арбитру матча Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Ак Барсом» Сергею Беляеву после попадания шайбы в лицо наложили три шва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

«В матче «Лада» — «Ак Барс» травму получил главный арбитр Сергей Беляев, шайба попала ему в лицо. Судья не смог продолжить матч, ему наложили три шва, после чего он поехал в челюстно-лицевую хирургию на снимок. Об окончательном диагнозе сообщим дополнительно, желаем Сергею здоровья», — заявили в пресс-службе лиги.

Напомним, в Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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