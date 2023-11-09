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«Спартак» одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Нефтехимик»

«Спартак» одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Нефтехимик»
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В Нижнекамске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

На 14-й минуте первого периода Николай Голдобин с передач Михала Чайковски и Ивана Морозова открыл счёт в игре.

На пятой минуте периода Александр Пашин с передачи Максима Кровякова удвоил преимущество гостей.

В начале третьей двадцатиминутки Ансель Галимов с передач Шейна Принса и Андрея Локтионова сделал счёт 3:0. На 13-й минуте периода Дмитрий Соколов размочил счёт в игре. На 18-й минуте периода Павел Порядин с передачи Николая Голдобина установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Голдобин (Чайковски, Морозов) – 13:30 (5x4)     0:2 Пашин (Кровяков) – 24:19 (5x5)     0:3 Галимов (Принс, Локтионов) – 42:34 (5x5)     1:3 Соколов – 52:11 (5x5)     1:4 Порядин (Голдобин) – 57:46 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях со СКА. «Спартак» проведёт матч в Тольятти с местной «Ладой». Обе игры состоятся 11 ноября.

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