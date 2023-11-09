«Спартак» одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Нефтехимик»

В Нижнекамске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.
На 14-й минуте первого периода Николай Голдобин с передач Михала Чайковски и Ивана Морозова открыл счёт в игре.
На пятой минуте периода Александр Пашин с передачи Максима Кровякова удвоил преимущество гостей.
В начале третьей двадцатиминутки Ансель Галимов с передач Шейна Принса и Андрея Локтионова сделал счёт 3:0. На 13-й минуте периода Дмитрий Соколов размочил счёт в игре. На 18-й минуте периода Павел Порядин с передачи Николая Голдобина установил окончательный счёт в игре.
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В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях со СКА. «Спартак» проведёт матч в Тольятти с местной «Ладой». Обе игры состоятся 11 ноября.
- 9 ноября 2023
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