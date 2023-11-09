Бурдасов — о матче со СКА: лёд не лучшего качества, шайба прыгает, идут потери

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимает «Трактор». После второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Во втором перерыве матча форвард гостей Антон Бурдасов рассказал о качестве льда на арене в Санкт-Петербурге.

«Моя шайба? Хорошо разыграли при входе в зону. Защитник далеко откатился, пришлось бросать из-под него.

Второй период? Да, самый тяжёлый для нас период за последние две недели. СКА очень хорошо играет дома, все это знают. Особенно второй период, но мы стараемся что есть силы. Лёд не лучшего качества, шайба вечно прыгает, идут потери», — сказал Бурдасов в интервью.