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Толчинский стал вторым игроком КХЛ, кто реализовал буллит в овертайме на последней секунде

В Санкт-Петербурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На последней секунде овертайма Сергей Толчинский принёс победу СКА, реализовав штрафной бросок. Как сообщает пресс-служба КХЛ, форвард армейского клуба стал 16-м игроком в истории регулярных чемпионатов лиги, отличившимся на последней секунде овертайма, и вторым игроком, реализовавшим штрафной бросок.

Ранее голы на 64.59 забивали Евгений Фёдоров («Югра»), Андрей Таратухин («Авангард»), Павел Дацюк (ЦСКА), Дмитрий Куликов («Локомотив»), Сергей Шумаков (ЦСКА), Григорий Панин («Салават Юлаев»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Игорь Исаев («Трактор»), Владислав Провольнев («Северсталь»), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Стефан Да Коста («Автомобилист»), Дмитрий Рашевский («Динамо» М, штрафной бросок), Ю Сато («Торпедо»), Кирилл Воробьёв, Андрей Белозёров (оба – «Нефтехимик»).