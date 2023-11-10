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Гол Кучерова и передача Сергачёва не помогли «Тампе» избежать поражения в матче с «Чикаго»

Гол Кучерова и передача Сергачёва не помогли «Тампе» избежать поражения в матче с «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Тампы» заброшенным шайбами отметились канадские форвард Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос, а также российский нападающий Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв записал на свой счёт результативную передачу.

За «Чикаго» отличились Коннор Бедард (дубль), Кевин Корчински, Тайлер Джонсон и Кори Перри. Бедард набрал три очка (2+1) за один период встречи и стал самым молодым игроком в истории «Чикаго» с подобным показателем.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Чикаго» проведёт матч с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 12 ноября.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Чирелли (Хагель, Сергачёв) – 03:20 (pp)     1:1 Бедард (Курашев) – 04:42     2:1 Кучеров (Жанно, Хедман) – 12:31     2:2 Корчински (Донато, Энтвистл) – 16:43     2:3 Джонсон (Бедард, Фолиньо) – 17:38     2:4 Бедард (Фолиньо, Курашев) – 19:52     2:5 Перри (Бедард, Фолиньо) – 22:12 (pp)     3:5 Стэмкос (Чирелли, Пойнт) – 57:50    
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