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Гол Кучерова и передача Сергачёва не помогли «Тампе» избежать поражения в матче с «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Тампы» заброшенным шайбами отметились канадские форвард Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос, а также российский нападающий Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв записал на свой счёт результативную передачу.

За «Чикаго» отличились Коннор Бедард (дубль), Кевин Корчински, Тайлер Джонсон и Кори Перри. Бедард набрал три очка (2+1) за один период встречи и стал самым молодым игроком в истории «Чикаго» с подобным показателем.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Чикаго» проведёт матч с «Флоридой Пантерз». Оба матча пройдут 12 ноября.