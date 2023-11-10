«Были готовы спрыгнуть с моста». Тренер «Сан-Хосе» — о второй победе после 11 поражений

Главный тренер «Сан-Хосе» Дэвид Куинн поделился эмоциями после второй победы подряд в матче с «Эдмонтоном» (3:2). «Шаркс» начали сезон с 11 поражений подряд, дважды кряду пропустив 10 шайб.

«Все были готовы спрыгнуть с моста после поражения от «Питтсбурга» (2:10). Но в сезоне 82 игры. Мы не получили сразу четыре поражения за этот разгром. Это было просто одно поражение. Очень горжусь тем, что наша команда смогла собраться и проявить много моральной стойкости», — цитирует Куинна пресс-служба клуба.

После этой победы «Сан-Хосе» сравнялся с «Эдмонтоном» по набранным очкам. Теперь в активе обеих команд по пять баллов. Обе команды делят последнее место в НХЛ.