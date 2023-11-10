«Никакого удивления нет». Бабаев оценил старт сезона НХЛ в исполнении Овечкина и Малкина

Хоккейный агент Шуми Бабаев оценил старт сезона в НХЛ в исполнении российских нападающих Александра Овечкина и Евгения Малкина.

«Удивляет ли положение «Вашингтона» и Овечкина, с двумя голами и не забивающего уже пять матчей кряду? Никакого удивления нет. И это никак не связано с Сашей, потому что я считаю, что «Вашингтон» очень плохо работает на рынке. Команду надо обновлять. Ушёл Лавиолетт, Бекстрём приостановил карьеру. Пришёл новый тренер Карбери, причём видно, что обстановка в команде очень хорошая. Думаю, всем нравится работать с ним.

Очень хорошие отзывы от ребят, здесь проблем нет. Думаю, проблема в том, что народ уже давно варится в одной обойме и что-то надо обновлять. Саша, естественно, заложник этой ситуации, он же часть команды. У него пожара никакого нет, он спокойненько свои голы забьёт.

«Питтсбург» на дне Востока, хотя Малкин – лучший снайпер. В чём проблема? Команда под перестройкой. Пришёл новый генеральный менеджер Дубас. Команда обновилась, пока притрутся, поймут, что нужно менять. Думаю, сезон будет сложный для «Питтсбурга». Я жду, что только где-то к середине сезона они, может, если сделают ещё какие-то обмены, начнут показывать свой хоккей.

Что касается Малкина, то про него мало что надо говорить. Такая статистика Евгения меня не удивляет. Он серьёзно готовился к сезону, в комфортной обстановке. В семье всё хорошо, вокруг также, человек чувствует себя хорошо – и вот результат. Малкин получает удовольствие от игры», – цитирует Бабаева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне в активе 38-летнего Овечкина 8 (2+6) очков в 11 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1». 37-летний Малкин набрал 13 (7+6) баллов в 11 играх с полезностью «-2».