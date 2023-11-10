Немировски: мы очень медленно принимаем решения на броски

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Локомотива» (1:2).

«Равная игра была. Соперник забили в большинстве и второй гол. У нас было пару моментов в большинстве, надо было забивать, сравнивать счёт. Сложно, когда один гол, нужен был второй. Надо было довести игру хотя бы до овертайма. Есть время чуть-чуть отдохнуть после тяжёлой поездки с переездом. Нам надо подумать и готовиться на следующую игру.

Мало бросков? Я думаю, это видно. Игра очень быстрая. Окно или от синей, или на пятак, оно очень маленькое. У нас пока не получается это. Они не уверены. Медленно принимаем решения. В каждой игре 25-30 блокированных бросков против нас. Это показывает, что мы очень медленно принимаем решения на броски.

Как бороться с медленными решениями? Надо постоянно работать на тренировках. Надо бросать, забивать. Исключая несколько игр, мы мало пропускаем. Два гола за сегодня пропустили. Сложно выиграть игру, когда один гол забиваешь. Надо подумать, что-то изменить. Либо в тактике добавлять что-то.

Игра Дубакина? Одна часть игроков у нас травмированные. Некоторые заболели после поездки. Решили Дубакина ставить, поддержать его, чтобы он уверенность нашёл. Видно, что он побольше сконцентрирован в зоне обороны, хороший блокшот сделал. Ему тяжело по скорости, стартовой скорости не хватало ему. Думаю, будет легче к следующему матчу.

Состояние травмированных? Коротков пока ещё не тренируется с командой. Просто надел коньки недавно. Сколько ещё — не знаю. Процесс долгий, мы не знаем, когда это закончится. Мёрфи должен послезавтра прилететь. Но он тоже не будет играть ещё долго. Только после Нового года. Беку сейчас чуть-чуть лучше. У нас есть три дня, надеюсь, что его отпустит и будет лучше», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.