Прохоркин: когда уже всё горит, пожар уже полный, мы включаемся, пытаемся отыгрываться

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Локомотива» (1:2).

«Продолжение выездной серии? Выезд не самый лёгкий получился. Вчера ночью только практически прилетели. И сегодня уже играли. «Локомотив» играл от обороны, с ними сложно создать много моментов. То, что мы создали, нужно было забивать.

Мало бросаем? Факторов много. И в начале атаки долго начинаем, плохо открываются нападающие, чтобы принять передачу. Не двигаемся. Не идём на ворота. Катаемся по углам только, где дают покататься. Нет агрессии. На пятак никто не вылезает. В этом и заключается проблема. Мы играем только по тому льду, где дают играть.

На счёт физики не могу ничего сказать, потому что сборы я не проходил здесь и не знаю, что и как, как себя ребята чувствуют. Система период работает, период мы выключаемся просто из неё, и превращается всё в хаос. Можем период хорошо отыграть, но не можем себя заставить играть все 60 минут. Когда уже всё горит, пожар уже полный, мы включаемся, пытаемся отыгрываться. Но не всегда получается, тем более с такими мастеровитыми командами, которые умеют играть в обороне.

Потеря Бека – ключевая? Абсолютно точно. Это наш лидер, который завершает атаки, приносит очки, приносит голы. Он нам нужен, и мы его ждём», — передаёт слова Прохоркина корреспондент Чемпионата» Екатерина Василевич.