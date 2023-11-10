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Главный тренер «Северстали» прокомментировал поражение команды от «Витязя»

Главный тренер «Северстали» прокомментировал поражение команды от «Витязя»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение своей команды от «Витязя» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первые два периода соперники здорово играли, мы опаздывали, они были быстрее, накрывали нас. К сожалению, было очень много брака в передачах, и, собственно говоря, у нас не получилась наша игра, не могли контролировать шайбу, пропустили голы. Вернулись в свою игру в третьем периоде, но, к сожалению, последнее удаление не дало возможность сравнять счёт. Отсутствие Руслана Абросимова связано с травмой, его сегодня не хватало. Даниил Вовченко восстанавливается после травмы, он ещё набирает функциональные кондиции и выйдет в следующем матче», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» остаётся с 30 очками и располагается на седьмой строчке в таблице Западной конференции.

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